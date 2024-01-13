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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في اجتماع رفيع المستوى.. أردوغان يناقش الهجوم على القوات التركية شمال العراق

صدى البلد

أكدت الرئاسة التركية، في بيان عقب اجتماع أمني رفيع المستوى، اليوم السبت، أن أنقرة لن تسمح قطعاً بإنشاء "إرهابستان" على حدودها الجنوبية مع سوريا والعراق.

وتناول الاجتماع الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجوم على القوات التركية شمال العراق، والخطوات المتخذة والتي ستتخذ.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، غارات جوية تركية على 25 هدفًا لمسلحين أكراد شمالي سوريا والعراق.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير 25 هدفاً في مناطق المتينة وحكورك وقنديل شمالي العراق وشمال سوريا، بغارات جوية، وتم تحييد العديد من الإرهابيين.

وقالت الوزارة أنه تم تحييد 57 إرهابياً شمالي العراق وسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ومن جانبه، أكد المرصد السوري، استهداف مسيرات تركية محطة نفطية وحقل العودة بريف الحسكة. 

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