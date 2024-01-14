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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع التركية تعترف بمهاجمة 24 موقعا في العراق وسوريا

الجيش التركي
الجيش التركي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مهاجمة 24 هدفا كرديا في شمالي العراق وسوريا.

ووفقا لشبكة "تي ار تي" التركية، قالت وزارة الدفاع إنه قد تم "تدمير 24 موقعاً للتنظيمات الإرهابية شمالي سوريا والعراق بغارات جوية يرجح وجود قياديين إرهابيين فيها".

وأضافت أن "تركيا تدمر 23 موقعا لحزب العمال الكردستاني PKK الإرهابي في سوريا وتحيّد 10 شمالي العراق".

أعلن المرصد السوري، اليوم الأحد، استهداف مسيرات تركية محطة كهرباء عامودا مما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل.

وأضاف المرصد السوري: “أصيب طفل بجروح نتيجة قصف مطحنة أهلية في قرية سينجق جنوب عامودا بغارتين، واستهدفت شركة نيركز في هرم شيخو غرب القامشلي”.

وتابع: “كما استهدفت منازل لمواطنين، واحد في قرية كودحة، وآخر في قرية مركبة في ريف عامودا، والثالث يقع بين هرمي شيخو وعلي فرو جميعها في ريف الحسكة”.


ولفت إلي أن “القوات التركية نفذت قبل ساعات 4 ضربات جوية متتالية عبر مسيراتها في ريف حلب الشرقي”.

وأضاف: “هذه الضربات خلفت خسائر جمة في البنية التحتية وبممتلكات المدنيين فضلا عن انقطاع التيار الكهرباء في مدينة عين العرب”.

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