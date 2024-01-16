مدير منطقة الشرقية الأزهرية: لا شكاوى بأول أيام امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية انطلاق امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية للفصل الدراسي الأول حيث تابع سير امتحانات اليوم الأول للعام الدرسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م من داخل لجان إدارة شرق الزقازيق ، واطمئن على مدى انتظام سير الامتحانات بلجان الإدارة على الوجه الأكمل.

وحرص الجنيدي على ضرورة التواجد مبكرًا بمقر اللجان لمتابعة مدى جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب في أول أيام الامتحانات، متابعًا ضوابط فض مظاريف الأسئلة وتوزيعها، كما حرص على الاطلاع على محتوى الأسئلة لقياس مدى مناسبتها لمستوى الطلاب، مشيرًا إلى أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد أي شكاوى منها.

وشدد رئيس المنطقة على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، كما شدد على منع ظاهرة الغش نهائيًّا والتصدي لأساليبه كافة، متابعًا وجود الموجهين داخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها.

يشار إلى أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون الامتحان اليوم في مادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف) كما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقون على الشهادة الإعدادية امتحان اليوم الأول في مادة الفقه ولم تسجل غرف المتابعات أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.