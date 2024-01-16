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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فريق مسار إجبارى يصل إلى الإسكندرية استعدادا لحفل 3 فبراير

صدى البلد

يستعد فريق مسار إجباري لإحياء حفل غنائي يوم 3 فبراير المقبل بأحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الثامنة مساءً.

وأعلن فريق مسار اجبار وصوله الإسكندرية استعد للحفل المقرر إقامته الشهر المقبل.

وأكد الفنان هاني الدقاق في تصريحات لـ صدى البلد أنه يحضر حاليا لألبوم جديد من المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة.


وقال أن الفريق يعكف على إختيار أغاني الألبوم من وسط العديد من الأغاني الموجودة معهم، وأنه من المتوقع أن يكون ألبوم كامل وليس ميني ألبوم ويطرح اغانيه سينجل. 


 وطرح فريق "مسار إجباري" عبر قناتهم الرسمية بموقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، الأغنية الخامسة لها من ألبوم " نص الحاجات"، وتحمل عنوان " آسف " وهى من كلمات الشاعر محمد البحيري، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية.. ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يذكر أن فرقة "مسار إجباري" طرحت أغنية آسف ختاماً لألبوم " نص الحاجات" والذي ضم 4 أغنيات سينجل قبل "آسف" وهي: " نص الحاجات، شكرا، بقيت غريب، بكلمة".

من جهة أخرى، تستعد فرقة "مسار إجباري"  لإحياء حفل غنائي يوم 30 سبتمبر المقبل، في "زد بارك".. وكانت الفرقة أحيت الكثير من الحفلات ضمن حفلات صيف 2023، ما بين القاهرة والإسكندرية وتونس، ودبي.

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