الأونروا: ما يحدث في غزة أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ 1948

وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ما يحدث في غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.

وقالت وكالة "الأونروا" إنّ ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

وأشارت إلى أن جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، "يعاني من الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للقتل والتشويه واليتم".

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24285 شهيداً.

وتشن إسرائيل حرباً على غزة إثر هجوم بدأته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينة "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن أهم هدف لمعركة السابع من أكتوبر "طوفان الأقصي" هو الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم حماس، أن الرأي العام الغربي يشهد حالة تحول حقيقية بعد أن كشفت المقاومة الوجه الحقيقي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم حماس، أن المقاومة الفلسطينية تبلي بلاء حسنا وتزداد قوة كل يوم وهي قادرة على الاستمرار.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تملك من الإرادة ما يجعلها تهزم الاحتلال الإسرائيلي وتحرر الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن المعركة ما زالت مستمرة.

وتابع: "على شعوب الأمة مواصلة تفاعلها مع الشعب الفلسطيني لأن المعركة ما زالت مستمرة".

وأوضح المتحدث باسم حماس، أن أهم ما يريده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جولاته بالمنطقة هي ضمان عدم توسع النزاع ليستفرد الاحتلال الإسرائيلي بأهل غزة.