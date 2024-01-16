عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: ما يحدث في غزة أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ 1948

اللاجئون في غزة
اللاجئون في غزة

وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ما يحدث في غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.

وقالت وكالة "الأونروا" إنّ ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

وأشارت إلى أن جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، "يعاني من الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للقتل والتشويه واليتم".

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24285 شهيداً.

وتشن إسرائيل حرباً على غزة إثر هجوم بدأته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينة "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن أهم هدف لمعركة السابع من أكتوبر "طوفان الأقصي" هو الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم حماس، أن الرأي العام الغربي يشهد حالة تحول حقيقية بعد أن كشفت المقاومة الوجه الحقيقي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم حماس، أن المقاومة الفلسطينية تبلي بلاء حسنا وتزداد قوة كل يوم وهي قادرة على الاستمرار.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تملك من الإرادة ما يجعلها تهزم الاحتلال الإسرائيلي وتحرر الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن المعركة ما زالت مستمرة.

وتابع: "على شعوب الأمة مواصلة تفاعلها مع الشعب الفلسطيني لأن المعركة ما زالت مستمرة".

وأوضح المتحدث باسم حماس، أن أهم ما يريده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جولاته بالمنطقة هي ضمان عدم توسع النزاع ليستفرد الاحتلال الإسرائيلي بأهل غزة.

إسرائيل الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني القصف الإسرائيلي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة القضية الفلسطينية المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينة المتحدث باسم حماس الاونروا إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جيش الاحتلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وكالة الأمم المتحدة وكالة الأونرو وكالة الأونروا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

موضوعات متعلقة

إسرائيليو الشتات وسرقة أحلام أهالي غزة وأراضيهم.. والقاهرة تؤكد: التهجير زمنه ولى

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

الأقصر تتزين بالمشروعات في عيدها القومي.. طريق الكباش وحياة كريمة أهمها.. وشارع مصر يوفر فرص عمل ومـصدر دخل للشباب

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

تكميم أفواه وفسخ عقود.. فضيحة داخل الملاعب الأوروبية ضد اللاعبين العرب والمسلمين

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السعودي يكشف شرط المملكة الوحيد للاعتراف بـ إسرائيل

أخبار التوك شو.. أسعار الذهب والدولار والدواجن.. وحالة الطقس اليوم مفاجأة للجميع

وزير التموين ردًا على فساد وزارته.. المتهم بريء حتى تثبت إدانته

بلينكن يعد زيلينسكي باستمرار المساعدات رغم رفض الكونجرس

اجتماع مجلس الوزراء السعودي| 15 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين.. وتعديل قانون الجمارك الموحد بـ التعاون الخليجي

مباحثات مصرية - يونانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح فعالة لعلاج مقاومة الأنسولين.. احرص على اتباعها

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

سيد معوض يكشف حقيقة خلافه مع بركات.. ومدحت شلبي يسخر من فيتوريا | أهم أخبار الرياضة

فيديو

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

ضربة جديدة للذهب ومفاجأة في عيار21 .. تفاصيل

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ