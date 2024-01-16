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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يترأس لجان تجديد شغل وظائف قيادية بـ 3 مديريات

صدى البلد

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجان اختبار تجديد شغل وظائف مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطري ومدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة ومدير عام الإدارة العامة للشؤون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الصحة ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.

وأكد محافظ الشرقية، أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

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أوضح محافظ الشرقية أن هذه الإختبارات تأتي تفعيلاً لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة بما ينعكس علي تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

حضر الإختبارات المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد وعلي أحمد  مدير مديرية التنظيم والإدارة والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التربية والتعليم الإدارة العامة شغل الوظيفة مدير مديرية التربية والتعليم مديريات التربية والتعليم

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