بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها المثالي.

ظهرت شمس الكويتية حافية القدمين، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت شمس الكويتية على خصلات شعرها القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة للغاية و الغير مبالغ فيها.

شمس الكويتية