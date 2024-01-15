سارة نخلة تتألق بإطلالة ساحرة من خطوبتها على البحر.. شاهد

حرصت الفنانة سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات، إنستجرام بفيديو كشف عن حفل خطوبتها على البحر.

تألقت سارة نخلة في الصور بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلي الركبة وذا أكمام طويلة باللون الوردي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت سارة نخلة حذاء أنيقا ذا كعب عالي، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها القصير المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

سارة نخلة

سارة نخلة