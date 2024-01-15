عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سارة نخلة تتألق بإطلالة ساحرة من خطوبتها على البحر.. شاهد

سارة نخلة
سارة نخلة

حرصت الفنانة سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات، إنستجرام بفيديو كشف عن حفل خطوبتها على البحر.

txt

عبير صبري تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة.. شاهد

txt

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم غير متوقع

تألقت سارة نخلة في الصور بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلي الركبة وذا أكمام طويلة باللون الوردي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت سارة نخلة حذاء أنيقا ذا كعب عالي، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها القصير المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة
سارة نخلة اخبار سارة نخلة إطلالات سارة نخلة اخر أعمال سارة نخلة الفنانة سارة نخلة صور سارة نخلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

محلاته اتشمّعت .. القبض على امبراطور الذهب |وتحريات موسعة لكشف الملابسات

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

راجع من أسوان بـ 160 كيلو.. تفاصيل القبض على امبراطور الذهب في مصر

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

موضوعات متعلقة

عبير صبري تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة.. شاهد

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم غير متوقع

زوجة الحضري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

بفستان ملفت.. ندى الكامل تثير ضجة بإطلالتها|شاهد

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

طريقة عمل كفتة السمك بالصلصة.. شهية وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| فستان خطوبة شقيقة محمد سامي يخطف الأنظار.. تامر حسني وابنته يثيران الجدل بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

جدل موسع بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بين الحكومة والنواب

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

تعرف على تشكيل محاكم الجنايات بعد موافقة مجلس النواب

هل يجوز تكرار سورة واحدة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية

لـ المطلقات| شروط جديدة للحصول على معاش الزوج.. وهذه حالات الحرمان منه

رئيس النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأرز المطحون .. طريقة تصنيع السحلب البودرة بأقل التكاليف

ماذا يحدث للجسم عند تدخين 20 سيجارة يوميا؟ جمال شعبان يوضح

أشعلت السوشيال ميديا.. مي عمر تبرز تفاصيل فستانها الأحمر بجلسة تصوير مثيرة

سارة نخلة تتألق بإطلالة ساحرة من خطوبتها على البحر.. شاهد

فيديو

هيقعد فى صحتك وأولادك.. بكاء وفاء مكي بسبب موقف أشرف زكي

انا اتهانت.. أشرف زكي ينفعل على الممثلة عنبر ويطالبها بمغادرة المسرح

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ