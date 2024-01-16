عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال: مش عيب نواب مصر يقفوا يهاجموا اللي بيحصل في السلع والأسعار

صدى البلد

علق الإعلامي أسامة كمال، على جلسات مجلس النواب اليوم، مشددًا على أن ليس هناك عيب في النقاش داخل المجلس بين المستشار حنفي الجبالي ووزير العدل من جهة أخرى وهو مش طبيعي وكان هذه المرة أمام الكاميرات.

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، : "مش عيب أن نواب مصر يقفوا يهاجموا اللي بيحصل في السلع والأسعار"، مشدداً على ضرورة مراقبة خط سير السلع واسناد الدولة خلال الفترة الحالية ودور النائب أهم من الوزير والنائب دوره رقابي على الحكومة وعلى الأرض ومتواصل مع الشعب.

وتابع: المجلس في مواجهة مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لافتا إلى أن هناك 91 طلب إحاطة واسئلة تعرض لهم الوزير بخصوص ضبط الأسعار والسلع التموينية والخبز، مؤكدًا أن الرقابة لابد أن تبدأ من المصنع والمزرعة وسلاسل الإمداد حتى وصولنا إلى المواطن في الشارع.

مصر قوية

وأوضح أن البعض يهاجم المسئولين بدون علم أو وعي، مشددًا على أن مصر قوية ونريد أن لا يتعرض هذا الشعب لصعوبات حيث يعاني لسنوات طويلة.

أسامة كمال جلسات مجلس النواب حنفى الجبالي الأسعار وزير التموين الخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

ترشيحاتنا

برد شديد ليلا وتكون الصقيع على المزروعات.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غدًا

بأرخص سعر في السوق.. أقوى وأفضل هاتف شاومي للشباب

أسامة ربيع يوضح تأثير هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في قناة السويس

البلطي والبوري.. جهاز تنمية البحيرات: تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك المستزرعة

بشهادة البنك الأوروبي| إشادة عالمية بجهود مصر.. ومفاجأة في انتظار القطاع الخاص خلال 3 سنوات

تصريح صادم من وزير التجارة السعودي بشأن الانضمام إلى بريكس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تحتل مركزا مرعبا.. إليك نصائح الإقلاع عن التدخين

في الجو البارد.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء

من غير وزن زيادة.. 10 نصائح سحرية تساعدك في التغلب على جوع الشتاء

تعالج آثار الكيماوي وتحمى من السرطان .. اكتشف العشب المذهل

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ