عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفريق أسامة ربيع: 70 سفينة متوسط العبور بقناة السويس يوميا

ارشيفية
ارشيفية

أكد الفريق ربيع أسامة، رئيس هيئة قناة السويس، أن أزمة البحر الأحمر مؤثرة على العالم كله وليس على قناة السويس فقط، موضحًا أن هناك عدد من الشركات التي أعلنت عن مرور السفن الخاصة بها من طريق رأس الرجاء الصالح وهناك سفن لم تمر من قناة السويس، موضحا أن الشركات تتعامل بثلاث سيناريوهات.

أوضح "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، أن أول هذه السيناريوهات والتي تعمل بها الشركات هي أن السفن التي تحمل على متنها الشحنات الضرورية تمر من خلال طريق رأس الرجاء الصالح وبعض السفن الأخرى تبقى في الموانئ وهناك بعض السفن تحركت من الموانئ وانتظرت بأقرب ميناء.

وشدد “ربيع”، على أن تأثيرات الحوثيين على الملاحة بالبحر الأحمر لم يصل تأثيرها إلى قناة السويس إلا في نهاية شهر ديسمبر، مؤكدًا أن هناك تأثير بانخفاض 30% من عدد السفن و40% من العائد بالدولار، موضحًا أنه مر اليوم 46 سفينه وغدًا سيمر 44 سفينة وليس هذا العدد الذي كان يمر بالقناة 70 سفينة يوميًا.

وأوضح أن مرور السفن من طريق رأس الرجاء الصالح ليس مهمة سهلة وليس لكل السفن القدرة على المرور بهذا الطريق، مؤكدًا أن السفن تواجه أجواء صعبة ورحلة أطول لـ15 يوم وتستهلك وقود أكبر والتأثير البيئي يزيد من ثاني أكسيد الكربون.

لا يوجد ميناء بطريق رأس الرجاء الصالح

ونوه بأن طريق رأس الرجاء الصالح ليس به ميناء وحال حدوث أي عطل لن يحصل على دعم، مشددًا على أن المرور من طريق "رأس الرجاء الصالح" مليء بالأعباء ويعرض الشاحنات لأزمات جوية بالأخص في فترة الشتاء بمنطقة المحيط الهندي.

ربيع أسامة قناة السويس رأس الرجاء الصالح الحوثيين الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

ترشيحاتنا

برد شديد ليلا وتكون الصقيع على المزروعات.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غدًا

بأرخص سعر في السوق.. أقوى وأفضل هاتف شاومي للشباب

أسامة ربيع يوضح تأثير هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في قناة السويس

البلطي والبوري.. جهاز تنمية البحيرات: تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك المستزرعة

بشهادة البنك الأوروبي| إشادة عالمية بجهود مصر.. ومفاجأة في انتظار القطاع الخاص خلال 3 سنوات

تصريح صادم من وزير التجارة السعودي بشأن الانضمام إلى بريكس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تحتل مركزا مرعبا.. إليك نصائح الإقلاع عن التدخين

في الجو البارد.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء

من غير وزن زيادة.. 10 نصائح سحرية تساعدك في التغلب على جوع الشتاء

تعالج آثار الكيماوي وتحمى من السرطان .. اكتشف العشب المذهل

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ