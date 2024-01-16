الفريق أسامة ربيع: 70 سفينة متوسط العبور بقناة السويس يوميا

أكد الفريق ربيع أسامة، رئيس هيئة قناة السويس، أن أزمة البحر الأحمر مؤثرة على العالم كله وليس على قناة السويس فقط، موضحًا أن هناك عدد من الشركات التي أعلنت عن مرور السفن الخاصة بها من طريق رأس الرجاء الصالح وهناك سفن لم تمر من قناة السويس، موضحا أن الشركات تتعامل بثلاث سيناريوهات.

أوضح "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، أن أول هذه السيناريوهات والتي تعمل بها الشركات هي أن السفن التي تحمل على متنها الشحنات الضرورية تمر من خلال طريق رأس الرجاء الصالح وبعض السفن الأخرى تبقى في الموانئ وهناك بعض السفن تحركت من الموانئ وانتظرت بأقرب ميناء.

وشدد “ربيع”، على أن تأثيرات الحوثيين على الملاحة بالبحر الأحمر لم يصل تأثيرها إلى قناة السويس إلا في نهاية شهر ديسمبر، مؤكدًا أن هناك تأثير بانخفاض 30% من عدد السفن و40% من العائد بالدولار، موضحًا أنه مر اليوم 46 سفينه وغدًا سيمر 44 سفينة وليس هذا العدد الذي كان يمر بالقناة 70 سفينة يوميًا.

وأوضح أن مرور السفن من طريق رأس الرجاء الصالح ليس مهمة سهلة وليس لكل السفن القدرة على المرور بهذا الطريق، مؤكدًا أن السفن تواجه أجواء صعبة ورحلة أطول لـ15 يوم وتستهلك وقود أكبر والتأثير البيئي يزيد من ثاني أكسيد الكربون.

لا يوجد ميناء بطريق رأس الرجاء الصالح

ونوه بأن طريق رأس الرجاء الصالح ليس به ميناء وحال حدوث أي عطل لن يحصل على دعم، مشددًا على أن المرور من طريق "رأس الرجاء الصالح" مليء بالأعباء ويعرض الشاحنات لأزمات جوية بالأخص في فترة الشتاء بمنطقة المحيط الهندي.