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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال: إسرائيل عائق يعطل وصول المساعدات لقطاع غزة

صدى البلد

عبر الإعلامي أسامة كمال، عن احترامه لأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ويرى أنه مختلف عن ما سبقوه في المنصب، موضحا أنه موظف ومرتبط بقواعد ويخترقها بحساب ولكن أدواته محدودة.

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن معبر رفح لم يكن مخصصا لدخول الشاحنات وكان مخصص لعبور الأفراد فقط، منوهًا بأنه يستخدم الآن لدخول البضائع والشاحنات لمرور الشاحنات منه والسير 40 كيلو حتى معبر العوجة ليتم تفتيشها من قبل الجانب الإسرائيلي.

شهادات الأونروا هامة جدا

وتابع: منع الشاحنات من قبل إسرائيل يحدث على مرئى ومسمع من أمريكا والأونروا، منوهًا بأن شهادات "الأونروا" أمام "العدل الدولية" مهمة جدًا، مؤكدًا أن إسرائيل هي من تعطل الشاحنات عن الوصول للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
 

أسامة كمال انطونيو جوتيريش معبر رفح إسرائيل الاونروا غزة فلسطين

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