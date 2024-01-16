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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة: غير قادرين على إدخال المساعدات إلى غزة بسبب القصف

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة غير قادرة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع.

وأضاف جوتيريش عبر صفحته على منصة إكس: "لا يمكننا تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال بينما تتعرض غزة لقصف عنيف وواسع النطاق ومتواصل". 

وأوضح: "نحن بحاجة إلى الأمن، وبيئة حيث يمكن للموظفين العمل بأمان، والخدمات اللوجستية اللازمة واستئناف النشاط التجاري،و لا يوجد مكان ولا أحد آمن في غزة في هذه المرحلة".

وأمس الاثنين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ذاكرا مقتل 152 موظفًا من الأمم المتحدة في غزة منذ 7 أكتوبر.

وقال جوتيريش إن شبح المجاعة يطارد سكان غزة، بالإضافة إلى المرض وسوء التغذية، مؤكدًا أن تزايد التوترات في الضفة الغربية بسبب تصاعد أعمال العنف.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ غالبية الضحايا في غزة هم من النساء والأطفال، مضيفًا أنه لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

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