لعب بالنار.. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد خطير على حدود لبنان وإسرائيل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، إلى وقف الأعمال العدائية على الحدود بين إسرائيل ولبنان والتوقف عن “اللعب بالنار”.

وقال جوتيريش، في تصريحات صحفية: "لدي مخاوف جدية بشأن التبادل اليومي لإطلاق النار عبر الخط الأزرق.. يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أوسع بين إسرائيل ولبنان ويؤثر بشكل خطير على الاستقرار الإقليمي".

وأضاف أن “عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال إسرائيل وجنوب لبنان اضطروا إلى الفرار من منازلهم نتيجة القتال”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة: "إنني أشعر بقلق عميق إزاء ما يحدث.. ويجب أن أنقل هذه الرسالة البسيطة والمباشرة إلى جميع الأطراف: توقفوا عن اللعب بالنار على الخط الأزرق.. يجب وقف التصعيد ووقف الأعمال العدائية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".