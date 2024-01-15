نُقتل برصاص قواتنا.. اعترافات صادمة من 3 أسرى إسرائيليين|فيديو القسام

نشرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الاثنين، فيديو يظهر فيه 3 أسرى إسرائيليين وهم يتحدثون عن تخلي الحكومة الإٍسرائيلية والجيش الإسرائيلي عنهم.

وقالت إحدى الأسيرات الإسرائيليات، إن طيران جيش الاحتلال الإٍسرائيلي قام بقصف المنزل التي كانت فيه مع عدد من الأسري الآخرين عن طريق طائرة إف 16 بـ 3 صواريخ، وأصبحوا تحت الأنقاض، ولكن جنود القسام أنقذوهم.

ووجهت الأسيرة الإسرائيلية حديثها إلى الحكومة قائلة: "نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت".

بينما قال أسير آخر إنه يشعر أن الحكومة الإٍسرائيلية تخلت عنهم ولم تعد تهتم بهم.

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وكانت كتائب القسام، بثت مساء أمس الأحد، رسالة لهؤلاء المحتجزين لديها بعنوان «حكومتكم تكذب».

وظهر في الفيديو 3 محتجزين، وهم نوعا أرغماني وتبلغ 26 عاما وتسكن في مستوطنات بئر السبع المحتلة، ويوسي شرعابي 53 عاما، وتايس فيرسكي يبلغ 38 عاما، ويسكن في تل أبيب.

وقالت المحتجزة نوعا أرغماني لحكومة نتنياهو: أوقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى عائلاتنا، فيما وجه المحتجز وتايس فيرسكي رسالة لنتنياهو قال فيها: «من فضلك أوقف الحرب وأعيدنا إلى البيت».

وقال المحتجز ويوسي شرعابي، لذلك يجب الآن أن تتوقف الحرب.