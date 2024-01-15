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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام توجه ضربة موجعة للاحتلال الإسرائيلي في خانيونس |تفاصيل

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الإثنين، أنها استهدفت تجمعين لآليات وجنود الاحتلال الإٍسرائيلي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، إنها استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأضافت كتائب القسام في بيان "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوها بين قتيل وجريح جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وكانت كتائب القسام، أعلنت اليوم الأحد، قصف أسدود، بوابل من الصواريخ، ردا علي مجازر الاحتلال في غزة.

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