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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي: نتنياهو فشل ويعرض الرهائن للخطر لحماية مسيرته السياسية

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أكدت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعرض الأسرى الاسرائيليين الذين تحتجزهم حماس للخطر من أجل حماية مسيرته السياسية.

وقالت ميخائيلي، في الاجتماع الأسبوعي لحزبها: “في بداية الحرب، صرح نتنياهو بأن أهداف الحرب هي الإطاحة بحكومة حماس وإعادة الرهائن إلى إسرائيل”.

وأضافت: “لقد مر 101 يوم ولا بد من قول الحقيقة.. لقد فشل نتنياهو.. لم يتم تحقيق أي من هذه الأهداف”.

وتابعت: “المطلوب لإعادة الرهائن إلى وطنهم الآن هو التوصل إلى اتفاق يتضمن وقف الأعمال العدائية، كل يوم يمر يعرض رهائننا للخطر.. يجب أن نعيدهم”.

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وأكدت ميخائيلي: “أن وقف الأعمال القتالية يعرض استمرار حكم نتنياهو للخطر. ويريد ائتلافه مواصلة القتال، ومن غير الملح بالنسبة لهم إعادة الرهائن.. لذا فإن نتنياهو يعرض الرهائن للخطر من أجل الحفاظ على نفسه وحكومته.. يجب ألا نسمح بحدوث ذلك”.

وتابعت: “عودة الرهائن وإسقاط حماس تعني أنه يجب علينا أن نتحدث عن اليوم التالي، للترويج لاتفاق سياسي مع سلطة فلسطينية قوية”.

نتنياهو الرهائن حماس إسرائيل

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