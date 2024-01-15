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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إقرار الموازنة .. مطالب إسرائيلية بحل حكومة نتنياهو فورا

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، بعد إقرار الموازنة، إنه يجب حل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فورا.

وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، موافقة مجلس الوزراء على تعديل موازنة 2024 لتشمل تمويلا للحرب مع حركة حماس الفلسطينية.

وأوضحت المالية الإسرائيلية، أن “تعديل موازنة 2024 يضيف 55 مليار شيكل للدفاع والتعويضات”.

وفي وقت سابق، وجه منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم نحو 200 رئيس لكبرى الشركات في الاقتصاد الإسرائيلي، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة إلى تغيير أولويات الميزانية تمهيدا لعرضها على الحكومة للموافقة عليها غدا.

وقال المنتدى "من يدعم ميزانية غير مسؤولة في هذا الوقت سيكون مسؤولا عن الأضرار طويلة المدى التي تلحق بالبلاد".

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وجاء في البيان أيضًا: "إن الحرب والتحديات التي خلقتها تتطلب أن تركز جميع الميزانيات فقط على تعزيز الأمن القومي وتوفير المرونة الاقتصادية لجنود الاحتياط والسكان المتضررين من الحرب".

المعارضة الإسرائيلية نتنياهو حماس

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