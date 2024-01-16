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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى: وزارة التموين مهمة في أوقات الأزمات أكثر من الأيام الطبيعية

صدى البلد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن نشأة وزارة التموين في مصر مرتبط بفترة الحروب، ونشئت في مصر وكانت من الأهمية الكبرى أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث أن مصر كانت مركز من مراكز الصراع وهي مقر وأرض لأهم معركة في تاريخ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن وزارة التموين كانت مهمة جدًا في هذا التوقيت، مؤكدا على أهميتها في أوقات الأزمات أكثر من الأيام الطبيعية، موضحًا أن المجتمع يمر بأزمة اقتصادية حالية وقدرات وزارة التموين والحكومة والمسئولية تضامنية بين الجميع.

إدانة للحكومة وليس للوزارة

وتابع: اليوم في "النواب" كان هناك عاصفة ضد وزارة التموين، كما أن النواب طالبوا باستقالة وزير التموين، مشددًا على أن أي انتقاد ضد سياسة التموين هي إدانة للحكومة وليس للوزارة بحد ذاتها، منوهًا بأنه في أوقات الأزمات والحروب تظهر أهمية هذه الوزارة.
 

إبراهيم عيسى وزارة التموين مصر أزمة اقتصادية استقالة وزير التموين

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