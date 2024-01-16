بشير عبدالفتاح: الأراضي العربية تحولت لمسرح للمواجهة.. والعراق وسوريا دول مستباحة الآن

أكد الدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي، أن اعتداء الليلة الماضية على أربيل والهجوم الإيراني هو اعتداء على السيادة بشكل متكرر، والموارد والبنوك المركزية يتم نهبها، موضحًا أن سوريا والعراق يتم تعطيشهما من جانب إيران وتركيا ولم تكن دول مستباحة بهذا الشكل في أوقات سابقة.

وشدد "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن قواعد العمل الاستخباراتي أن لا يتم الإعلان عن أي عملية سواء كانت قامت به الدولة ونجحت أو فشلت أو تعرضت لها، موضحًا أن إسرائيل لم يصدر منها أي بيان وتتدعي أن لا علاقة لها بما حدث في أربيل.

وأوضح “عبد الفتاح”، أن مستشار الأمن القومي العراقي، المنزلين الذين تم استهدافهم ليسوا إلا منزلين لرجال أعمال وليس هناك وجود لتمركز لقوات استخباراتية إسرائيلية.

مسرح مواجهة

وتابع: "الأراضي العربية تحولت لمسرح للمواجهة بين إيران وإسرائيل وتركيا، وهي دول الجوار الإقليمي التي تتكالب على موارد هذه الدول".