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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس الوزراء الفلسطيني: العالم لم يقف متفرجا فقط.. بل شارك بالعدوان |فيديو

محمد شتية رئيس الوزراء
محمد شتية رئيس الوزراء الفلسطيني

أكد محمد شتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن العدوان الاسرائيلي الغاشم المستمرعلى مدار 100 يوم يستهدف الشعب الفلسطيني كاملا، ولكن بشكل أكبر كثافة على قطاع غزة وأن حصيلة الشهداء بلغت أكثر من 23 ألف شهيد، ونحو 9 الالاف تحت الانقاض متوقعا أن يكون 8 الالاف منهم تحت الانقاض . 

وأضاف محمد شتية خلال لقاءه مع برنامج “ كلمة أخيرة “المذاع عبر فضائية ”ON”، قائلاً:" رائحة الموت والدم تفوح في كل مكان في قطاع غزة، وهناك 62 ألف من الجرحى ولا نعلم كم سيغيب منهم عن المشهد ونتمنى لهم السلامة "

رئيس الوزراء الفلسطيني:بعد مرور 100 يوم من الحرب  تقف إسرائيل متهمه  أمام العالم بإرتكاب جرائم 


وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى، أن هناك  أكثر من 1.6 مليون فلسطيني تم حشرهم في منطقة  ضيقة وهي منطقة " رفح"،وسط ممارسات تهدف لتجويعهم وقطع للمياه والكهرباء وبعد 100 يوم  ماكينة القتل الاسرائيلي  مستمرة "

وذكررئيس الوزراء الفلسطيني ،أن العالم  لم يقف متفرجا فقط، بل أن هناك دول مشاركة في العدوان على الشعب الفلسطيني، قائلا: "  كل من يرفض  يرفض وقف إطلاق النار هو مشارك في هذا العدوان والذي يعطي السلاح  هو مشارك في العدوان..والذي لايلجم  إسرائيل هو مشارك في هذا العدوان  والذي يستخدم  حق الفيتو في كل قرار  دفاعا عن  إسرائيل في الامم المتحدة هو مشارك في هذا العدوان ".

أكد شتيه ،أنه بالرغم من هذا  الجزء من العالم الذي يقف متفرجا لكن الاغلبية في العالم تدين هذا العدوان  وجميع الاحرار في العالم يصطفون  مع الشعب الفلسطيني في مظاهرات في كل أنحاء العالم  من لندن إلى برلين  إلى باريس  وواشنطن وشوارع العالم العربي وجنوب إفريقيا.


ولفت  رئيس الوزراء الفلسطيني إلى، أنه بعد مرور 100 يوم من الحرب  تقف إسرائيل متهمه  أمام العالم بإرتكاب جرائم بحق الانسانية  وجرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني قائلا: " هذا الحراك مهم من دول عديدة في العالم هناك  153 دولة  في العالم قالت لا للعدوان في الجمعية العامة للامم المتحدة"


مواصلا:رغم هذا كله  إسرائيل تستمر في جرائمها وهناك من يدعمها   بالسلاح وهناك من يحميها  في المؤسسات الدولية وهؤلاء شركاء في هذا العدوان ومن يرفض  وقف إطلاق النار هو مشارك فيها "

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