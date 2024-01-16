رئيس الوزراء الفلسطيني: جنوب أفريقيا تتعرض لضغوط غير مسبوقة.. وعلى الدول العربية مساندتها|فيديو

قال الدكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، إن إسرائيل تقف أمام المجتمع الدولي متهمة بالإبادة الجماعية، وذلك بمثولها أمام محكمة العدل الدولية، موجهاً الشكر لدولة جنوب إفريقيا على ما قدمته أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف محمد أشتيه خلال لقاءه مع برنامج “ كلمة أخيرة “ المذاع عبر فضائية ”ON”، قائلاً:" دولة جنوب أفريقيا صنعت عالمها في قلب كل إنسان حر في العالم أمام محكمة العدل الدولية وجنوب أفريقيا سوف تتعرض لضغوط غير مسبوقة وعلى الدول العربية مساندتها "

أشار رئيس الوزراء الفلسطيني، قائلاً :" الحق الفلسطيني من مسئولية كل الاحرار في العالم وإذا كانت دولة جنوب إفريقيا الصديقة والتي تربطنا بها علاقة جيدهللغاية منذ عهد الشهيد أبو عمار والرئيس الراحل نيلسون مانديلا علاقتنا بالمؤتمر الافريقي علاقة قديمة بين حركة فتح والمؤتمر الافريقي ولذك علاقتنا بهم طيبة للغاية".

لفت محمد أشتيه إلى أن كل دولة تستطيع أن تقدم مساعدة لتعزيز الادعاء الذي قدمته جنوب إفريقيا ، مؤكداً أن هذا أمر مهم وهناك مطالعات في المحكمة الجنائية الدولية وكل الدول العربية تستطيع أن تعزز الموقف الجنوب إفريقي.

تابع: " نحن لاندعو العرب أن يساندوا فلسطين لانها مسؤولية جماعية بإسم الدم والمعاناة وبإسم القومية والتاريخ والمستقبل المشترك ولذك لايدعى العربي لمساندة فلسطين لانه أمر يأتي من باب التحصيل الحاصل ".