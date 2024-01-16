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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير مرقص: اليمن تجرأت وكسرت قواعد اللعبة الدولية.. صعود دولة لم تكن في الحسبان

سمير مرقص، الكاتب
سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي

أكد سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، أننا لسنا في زمن الأقطاب المتعددة وفي زمن الآن يسمى صعود القوى الكثيرة من أسفل إلى أعلى وأصبحت تنافس الأقطاب الكبرى التاريخية، قائلا: "اليمن تجرأت وكسرت قواعد اللعبة الدولية وهو تحول وتبدل بحسابات الماضي، إذا كان اليمن تدعم فكرة المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي لن نعترض ولكن إذا كانت ستؤثر على مصالحنا وبالأخص قناة السويس سيكون هناك مشكلة.


وأوضح “مرقص”، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن ما تفعله اليمن حالة جديدة وصعود دولة لم تكن في الحسبان أن تصبح قوى وهي تمارس بعض القوى على مياه إقليمية.

 شلل وعجز للنظام الإقليمي العربي

وأشار “مرقص”،  إلى أنه لم يعد هناك إقليم شرق أوسط وأصبح هناك مجموعة أقاليم وتحالفات في المنطقة، مضيفا: هناك شلل وعجز للنظام الإقليمي العربي، والدول العربية أصبحت تتوزع على الأقاليم الذي تم ذكرها سابقًا، ولابد من إعادة النظر في بعض القضايا.

وتابع، أن التناقضات تظهر في لحظة واحدة وفكرة انقسام العالم بين معسكرين انتهى والواقع به تناقضات ولابد أن يكون هناك نوع من الحلول وأن تكون المصلحة العليا لمصر هي التعامل الأول، متابعًا: "البعض يتحدث عن اليوم التالي للحرب في غزة ولكن دون سيناريوهات واضحة.. السياسية الإسرائيلية الداخلية لم تتغير منذ عام 2000".
 

اليمن إسرائيل قناة السويس مياه إقليمية مصر غزة

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