أشتيه: مهما حدث الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء..سواء في غزة أو الضفة|فيديو

قال الدكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني،:" أيدينا مفتوحة لإبرام اتفاق وطني فلسطيني لإنهاء الانقسام ونحتاج لوحدة فلسطينية وبرنامج سياسي يقر أدوات النضال، فلا يذهب أحدنا منفردا إلى سلام وآخر إلى الحرب "

أشتيه:جميعنا ايدينا مفتوحة لابرام إتفاق وطني فلسطيني



وأضاف محمد أشتيه خلال لقاءه مع برنامج “ كلمة أخيرة “المذاع عبر فضائية :”ON”، قائلاً: “ جميعنا ايدينا مفتوحة لابرام إتفاق وطني فلسطيني عبر برنامج سياسي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية وأيضاً الاتفاق على أدوات النضال حتى لايذهب أحدنا منفردا إلى السلام وأحدنا منفرداً للحرب حيث نذهب مجتمعين إلى السلام أوالحرب وبالتالي نحن بحاجة إلى هذه الوحدة الفلسطينية أكثر من اي وقت”



وتحدث محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني عن تشاؤمه حوول رغبة الحكومة الاسرائيلية في أي مسار سياسي، قائلا : " بتشاؤم شديد أقول، الحكومة الإسرائيلية لا ترغب في أي مسار سياسي ينعش المسار السياسي لحل الدولتين "



وأكد أشتيه، أنه مهما حدث، الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، سواء في غزة أو الضفة الغربية"

