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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 أسباب وراء ما حدث في سوق الذهب بمصر .. اعرف القصة؟

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء مُستكملة سلسلة الارتفاعات قبل أن تتراجع في ختام التعاملات. 

ويرجع ارتفاع أمس إلى تداول أخبار عن قيام عدد من البنوك بحظر السحب من الخارج بينما قامت بنوك أخرى في تقليل حد السحب إلى 50 دولارًا شهريًا.

ولكن ظلت هذه الأخبار غير مؤكدة، بالإضافة إلى نفي عدد من البنوك ما تم تداوله. 
 

وكانت قد عملت هذه الأخبار على زيادة المخاوف لدى المشاركين في الأسواق ودفع سعر الدولار التحوطي الذي يتم تسعير الذهب عليه إلى الارتفاع لمستويات قياسية.

 هذا بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب على غزة وتطور الوضع في البحر الأحمر بين جماعة الحوثيين في اليمن بعد الضربات التي وجهت لهم من القوات الأمريكية والبريطانية.

 

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تحرك جديد في أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2024

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هذا بجانب ارتفاع الطلب على الذهب كملاذٍ آمن وسط عدم اليقين وضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.

وشهدت أسعار الذهب تذبذبًا قويًا، حيث ارتفعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 170 جنيهًا ثم تراجعت 70 جنيهًا بختام التعاملات.

 وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية وسريعة خلال اليومين الماضيين، على مستوى جميع الأعيرة.

 


وسجّل سعر الذهب عيار 21 اليوم 3380 جنيهًا للجرام بمستهل التعاملات مقارنة بـ  3280 جنيهًا بمستهل تعاملات أمس الثلاثاء.

 

سعر الذهب عالميًا

وسجّل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2024، نحو 2027 دولارًا مقارنة بـ 2041 دولارًا خلال مستهل تعاملات أمس الثلاثاء.

 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 2,863 شراء 2,897 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 3,340 شراء 3,380 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل بيعا 3,817 شراء 3,863 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 26,720 شراء 27,040 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب عيار 24بيع 3,817 شراء 3,863
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,499 شراء 3,541
أسعار الذهب عيار 21بيع 3,340 شراء 3,380
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,863 شراء 2,897
أسعار الذهب عيار 14بيع 2,227 شراء 2,253
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,909 شراء 1,931
الاونصةبيع 118,713 شراء 120,135
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 26,720 شراء 27,040
الكيلوبيع 3,817,143 شراء 3,862,857

توقعات أسعار الذهب 

وشهد سعر الأونصة العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال جلسة أمس بسبب قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات في الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية في وقت مُبكر من العام.

وبعد فشل سعر الأونصة العالمية في اختراق منطقة 2050 – 2055 دولارًا للأونصة عادت إلى الهبوط متأثرة بقوة الدولار الأمريكي، الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التراجع إلى منطقة 2025 – 2030 دولارًا للأونصة.

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