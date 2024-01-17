أشتية: إسرائيل تسعى لعزل غزة عن الأراضي الفلسطينية|فيديو

قال الدكتور محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن مسؤولية العدوان الدائرعلى صعيد غزة تقع على دولة الاحتلال بالإضافة إلى الاعتداءات بالضفة الغربية،متهما إياها بأنها بكل هذا العدوان لاتهدف إلا لقتل حل الدولتين.

وأضاف أشتية خلال لقاءه مع برنامج “ كلمة أخيرة “، المذاع عبر فضائية ”ON”، أن سياسة نتنياهو والحكومة الاسرائيلية هي عزل قطاع غزة عن بقية الاراضي الفلسطينية ودفع قطاع غزة إلى حضن مصر.

رئيس الوزراء الفلسطيني: مايجري الان في جميع الأروقة السياسية في العالم عودة للقضية الفلسطينية بكامل زخمها



وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى، أن مايجري الان في جميع الأروقة السياسية في العالم عودة للقضية الفلسطينية بكامل زخمها، بعد أن كانت غائبة عن منصات القرار في المجتمع الدولي الان.



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أنه في ضوء ذلك الافق الذي يتحدث عنه يجب أن يتم إخلاء كافة الاراضي الفلسطينية من المستعمرين وأن ننجز مرة واحدة وإلى الابد هذا الصراع عبر قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة بفلسطين التي تنادي بإنهاء الاحتلال بإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة متواصلة الاطراف والقابلة للحياه في جميع الاراضي التي إحتلت عام 1967 .



