والده مات| نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا.. والاتحاد يصدر بيانا

غادر شيخو كوياتي نجم نوتنجهام فورست ومنتخب السنغال، معسكر أسود التيرانجا لتشييع جثمان والده الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، قبل مواجهة الكاميرون المرتقبة يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

شيخو كوياتي

نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا

أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيان رسمي، قال فيه: "تم السماح للاعبنا شيخو كوياتي بمغادرة مجموعة المنتخب الوطني لحضور جنازة والده الذي وافته المنية أمس في داكار.. ارقد في سلام".

وفجع الموت شيخو كوياتي نجم منتخب السنغال داخل معسكر أسود التيرانجا قبل أيام من قمة الكاميرون المرتقبة في أمم أفريقيا.

وإفتتح منتخب السنغال مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بالفوز على جامبيا 3-0 بالجولة الأولي للمجموعة الثالثة.

ولم يشارك شيخو كوياتي في مباراة السنغال الإفتتاحية أمام جامبيا بالمسابقة القارية في كوت ديفوار، وظل على مقاعد بدلاء أسود التيرانجا.

منتخب السنغال يفتتح أمم أفريقيا بفوز عريض

قاد متوسط ميدان الهجومي السنغالي، لامين كامارا، منتخب بلده، حامل لقب كأس أمم إفريقيا، للفوز على غامبيا بنتيجة 3-0، في أول مباراة لـ" أسود التيرانجا"، في المجموعة الثالثة، بملعب شارلز كونان باني، ياموسوكرو، أمس الإثنين.

تألق لاعب نادي ماتز الفرنسي، بشكل لافت للانتباه، وسجل ثنائية في المباراة، التي شهدت تألق حامل اللقب، تحت أنظار الجماهير السنغالية، الذين حضروا بشكل لابأس به، لمساندة "أسود تيرانجا"، وهو الأمر الذي جعله رجل المباراة.

افتتح منتخب السنغال، باب التسجيل مبكرا في اللقاء، عن طريق متوسط الميدان الهجومي، باب جاي، في الدقيقة 4، وهو الأمر الذي أكد نوايا حامل اللقب في دخول المنافسة بقوة، للحافظ على لقبه، مما أربك نوعا ما دفاع المنتخب الغامبي.

شيخو كوياتي

حاول الجامبيون العودة في النتيجة بعد تلقيهم الهدف الأول، لكن من دون جدوى، أمام صلابة الدفاع السنغالي.

خلق أشبال المدرب، أليو سيسي، العديد من المحاولات طيلة الشوط الأول، لكنهم لم يتمكنوا من مضاعفة النتيجة، خلال المرحلة الأولى.

طرد حكم المباراة، متوسط ميدان منتخب جامبيا، إبريما أدامز، في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بعد العودة إلى تقنية التحكيم بالفيديو، عقب تدخله العنيف على اللاعب السنغالي، لامين كامارا.

تمكن المتألق، لامين كامارا، في الشوط الثاني، من مضاعفة النتيجة للسنغال، في الدقيقة 52، قبل أن يضف الهدف الثاني الشخصي له والثالث لـ"أسود التيرانجا" في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

سيكون هذا الفوز من دون شك محفزا للسنغاليين، من أجل الدفاع عن لقبهم بكل قوة، فيما لا يجب أن يخجل منتخب غامبيا، من خسارته أمام حامل اللقب، خاصة بعدما أظهرت عناصره أمور إيجابية طيلة المباراة.