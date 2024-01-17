عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

والده مات| نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا.. والاتحاد يصدر بيانا

منتخب السنغال
منتخب السنغال

غادر شيخو كوياتي نجم نوتنجهام فورست ومنتخب السنغال، معسكر أسود التيرانجا لتشييع جثمان والده الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، قبل مواجهة الكاميرون المرتقبة يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

شيخو كوياتي

نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا

أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيان رسمي، قال فيه: "تم السماح للاعبنا شيخو كوياتي بمغادرة مجموعة المنتخب الوطني لحضور جنازة والده الذي وافته المنية أمس في داكار.. ارقد في سلام".

وفجع الموت شيخو كوياتي نجم منتخب السنغال داخل معسكر أسود التيرانجا قبل أيام من قمة الكاميرون المرتقبة في أمم أفريقيا.

وإفتتح منتخب السنغال مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بالفوز على جامبيا 3-0 بالجولة الأولي للمجموعة الثالثة.

ولم يشارك شيخو كوياتي في مباراة السنغال الإفتتاحية أمام جامبيا بالمسابقة القارية في كوت ديفوار، وظل على مقاعد بدلاء أسود التيرانجا.

أيمن يونس: فيتوريا ورط منتخب مصر أمام موزمبيق..وواثق في اللاعبين أمام غانا

سنستعيد بلادنا من حكم الأغبياء.. ترامب يشن هجومًا حادًا على بايدن

منتخب السنغال يفتتح أمم أفريقيا بفوز عريض

قاد متوسط ميدان الهجومي السنغالي، لامين كامارا، منتخب بلده، حامل لقب كأس أمم إفريقيا، للفوز على غامبيا بنتيجة 3-0، في أول مباراة لـ" أسود التيرانجا"، في المجموعة الثالثة، بملعب شارلز كونان باني، ياموسوكرو، أمس الإثنين.

تألق لاعب نادي ماتز الفرنسي، بشكل لافت للانتباه، وسجل ثنائية في المباراة، التي شهدت تألق حامل اللقب، تحت أنظار الجماهير السنغالية، الذين حضروا بشكل لابأس به، لمساندة "أسود تيرانجا"، وهو الأمر الذي جعله رجل المباراة.

افتتح منتخب السنغال، باب التسجيل مبكرا في اللقاء، عن طريق متوسط الميدان الهجومي، باب جاي، في الدقيقة 4، وهو الأمر الذي أكد نوايا حامل اللقب في دخول المنافسة بقوة، للحافظ على لقبه، مما أربك نوعا ما دفاع المنتخب الغامبي.

شيخو كوياتي

حاول الجامبيون العودة في النتيجة بعد تلقيهم الهدف الأول، لكن من دون جدوى، أمام صلابة الدفاع السنغالي.

خلق أشبال المدرب، أليو سيسي، العديد من المحاولات طيلة الشوط الأول، لكنهم لم يتمكنوا من مضاعفة النتيجة، خلال المرحلة الأولى.

طرد حكم المباراة، متوسط ميدان منتخب جامبيا، إبريما أدامز، في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بعد العودة إلى تقنية التحكيم بالفيديو، عقب تدخله العنيف على اللاعب السنغالي، لامين كامارا.

تمكن المتألق، لامين كامارا، في الشوط الثاني، من مضاعفة النتيجة للسنغال، في الدقيقة 52، قبل أن يضف الهدف الثاني الشخصي له والثالث لـ"أسود التيرانجا" في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

سيكون هذا الفوز من دون شك محفزا للسنغاليين، من أجل الدفاع عن لقبهم بكل قوة، فيما لا يجب أن يخجل منتخب غامبيا، من خسارته أمام حامل اللقب، خاصة بعدما أظهرت عناصره أمور إيجابية طيلة المباراة.

السنغال نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا شيخو كوياتي منتخب السنغال يفتتح أمم أفريقيا بفوز عريض منتخب السنغال أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين على ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

موضوعات متعلقة

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

سفير مصر فى داكار يشاهد انطلاق أول رحلة طيران لخطوط شركة Air Cairo

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 1 ديسبمر 2023

منتخب مصر للسيدات يخوض مرانا قويا استعدادا لمواجهة السنغال بتصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر للسيدات يخوض تدريباته الأخيرة قبل السفر إلى السنغال

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توجو تفرض التعادل السلبي على السنغال في تصفيات المونديال

السنغال يبدأ أولي خطوات التأهل لمونديال 2026 بمواجهة جنوب السودان.. الليلة

ترشيحاتنا

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند لجيش الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة

محذرا من مخاطر كبيرة في الشرق الأوسط.. بلينكن يدعو إسرائيل لـ«استغلال» فرصة كبيرة

مسائل حساسة.. الكرملين يعلن تفاصيل الاجتماع بين بوتين ووزيرة خارجية كوريا الشمالية

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.. وزير الكهرباء يكشف التفاصيل

بيسرقوا أموال عملاء البنوك.. سقوط عصابة أصحاب مكالمات تحديث البيانات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النساء أكثر عرضه لترهلات الجلد من الرجال.. اعرف الأسباب

والده مات| نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا.. والاتحاد يصدر بيانا

حقيقة الشماتة في ياسمين.. صور أثارت الجدل لـ ريهام حجاج ومحمد حلاوة

مشروب يدفع الاطفال للتفكير في التخلص من حياتهم | تحذير مهم

فيديو

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ