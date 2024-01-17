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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: تجهيز أكثر من 120 شاحنة..وإسرائيل لا تسمح إلا بدخول الثلث

صدى البلد

قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل أصبحت الأن محمية بأخر قرار من مجلس الأمن للسيطرة على المساعدات من معبر كرم أبو سالم، وللأسف الجميع يقرأ الموقف كله خاطئا وفقا للرؤية الإسرائيلية.

وأوضح "الخطيب"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم مع الإعلامي مصطفى شردي المذاع على شاشة الحياة، أن يوميا يتم تجهيز أكثر من 110 إلى 120 شاحنة من الجانب المصري من قبل الهلال الأحمر لدخولها إلى قطاع غزة، بينما تسمح إسرائيل بدخول أقل من الثلث، مؤكدا: " ما يتم تجهيزه من قبل الجانب المصري لا يدخل جميعه".

وأضاف "الخطيب"، أن إسرائيل تحجب اليوم المساعدات الطبية، منوها إلى أن المساعدات الفرنسية الأردنية الطبية التي وصلت للقطاع لم تعمل منذ وصولها منذ 3 أسابيع، وذلك بسبب عدم قدرة المستشفى الأردني على تشغيل الكوادر الطبية بالمستشفى الميداني بسبب أن هذا المكان عُرضه للقصف.

وحدة صحية للحوامل و الأطفال

ولفت، إلى أن المستشفى الميداني الاماراتي هي عبارة عن وحدة صحية للحوامل و الأطفال ولا تعالج جرحى، منوها إلى أن منظمة الصحة العالمية حاولت عدة مرات إعادة تشغيل مستشفى الشفا وأكبر مجمع طبي في غزة.

 

فلسطين إسرائيل مجلس الأمن معبر كرم أبو سالم الهلال الأحمر غزة المستشفى الأردني

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