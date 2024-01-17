أستاذ علوم سياسية: ما يحدث بـ«غزة» يخلق جيلاً فلسطينيًا أكثر إصرارًا على المقاومة|فيديو

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية إن كل ما يحدث بقطاع غزة يخلق جيلا فلسطينيا أكثر شدة وبأسًا وإصرارًا على المقاومة.

وأوضح "هلال"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي مصطفى شردي المذاع على شاشة "الحياة"، أن الشيخ حسن نصر الله أكد في آخر خطبة له أنهم لا يريدون التصعيد، ولكن إذا رغب الطرف الآخر في ذلك فهم مستعدون، وأنهم لا يقومون بالبدء لأنهم على علم بجسامة ما سوف يترتب على هذا.

ولفت "هلال"، إلى أنه حتى الآن هناك قواعد اشتباك تزداد ويكاد لا يمر يوم دون تبادل الإطلاق، منوهًا: "حزب الله لو حرك قواته هيكون قد حماس 20 مرة".

وأشار إلى أن العراق كانت في يوم من الأيام قوة كبرى في المنطقة، وتعرضت سياستها لانتهاكات في خلال 10 أيام مرتين، أحدهما الطائرات الأمريكية ضربت مجموعة من الناس، والأخرى إيران تضرب بالأمس مركز في أربيل بحجة أنه كان مركز تجسس إسرائيليًا.