ضياء رشوان: إسرائيل وضعت أهدافا في حربها بغزة لإحداث توتر بالمنطقة

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن أقصى حربا في قطاع غزة كانت في 2014 وامتدت إلى 51 يوما، وبالتالي الحرب الحالية كسرت هذا الرقم، لتسجيل ثاني رقم قياسي، وهذا الرقم مرتبط بالنجاح أو الفشل في تحقيق الأهداف.

وقال ضياء رشوان في حواره على قناة “ إكسترا نيوز”، :" إذا كانت إسرائيل حققت الأهداف لكانت مدة هذه الحرب قصرت إلى المدى الذي كان يتوقعه المحللون والسياسيون من أسبوعين إلى ثلاثة".

وأضاف ضياء رشوان :" الجيش الإسرائيلي لم يحقق فقط أهدافه في غزة بل أضاف كذلك أهداف أخرى من شأنها ليس فقط تعكير العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل، ولكن توتر المنطقة بأكملها.

وتابع ضياء رشوان" ، أن الحرب الحالية تعد الحرب الثانية في طولها بتاريخ دولة الاحتلال، فالحرب الأولى كانت في 1948 واستمرت 9 أشهر ما بين إسرائيل و6 دول عربية بعد إعلان الدولة في مايو 1948، وانتهت بهدنة ما بين هذه الدولة ومن ضمنها مصر.