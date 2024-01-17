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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية تستمع لشرح تفصيلي للجهود المصرية بقطاع غزة

صدى البلد

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، بأن كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة تستمع لشرح تفصيلي لدور الهلال الأحمر المصري في تجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.

واستقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، منذ قليل بمطار العريش، سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.


وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” لقطات للحظة الوصول، وقالت القناة إن سيجريد كاخ، كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة، تأتي لـ القاهرة لـ التنسيق مع مصر من أجل إدخال جميع المساعدات لـ قطاع غزة، ولا يوجد أي عراقيل في دخول المساعدات.

وأوضحت القناة أن سيجريد كاخ، كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة، ستقوم بعمل جولة داخل مخازن الهلال الأحمر المصري، والتي تستقبل المساعدات من الداخل أو الخارج.

وكشفت القناة أن سيجريد كاخ، ستقوم بعمل جولة عامة بمعبر رفح، وأن هذه الزيارة تأتي بعد قرار مجلس الأمن بدخول جميع المساعدات لـ قطاع غزة.

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