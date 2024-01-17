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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وصول كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية إلى العريش

صدى البلد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بوصول كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى العريش.

 استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء - اليوم /الثلاثاء/ - طائرتي مساعدات من فرنسا وقطر لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.


وقال مصدر مسؤول بشمال سيناء إن الطائرة القادمة من فرنسا تحمل على متنها 32 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.


وأشار المصدر إلى أن الطائرة قادمة من العاصمة القطرية (الدوحة) وتحمل على متنها 8.5 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية المقدمة من الهلال الأحمر القطري.


وأضاف المصدر أنه جرى تفريغ محتويات الطائرتين لنقلها على متن شاحنات من مطار العريش إلى مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري.


وأشار المصدر إلى أن هذه الطائرة تعد الثانية التي تصل إلى مطار العريش الدولي خلال الساعات الماضية، حيث سبقها وصول طائرة فرنسية حملت على متنها 32 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.


وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 488 طائرة من بينها 397 طائرة حملت أكثر من 13 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 91 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.
 

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