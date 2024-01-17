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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال 10 ثواني.. أستاذ أمن شبكات يكشف خطورة الذكاء الاصطناعي على الانتخابات الأمريكية

صدى البلد

قال الدكتور أحمد بانافع، أستاذ أمن الشبكات من كاليفورنيا، إن الذكاء الاصطناعي ينشر من خلاله المعلومات الزائفة وهو قادر للغاية على إقناع الناس من خلال الرسائل والمعلومات أكثر من البشر، موضحا أن الذكاء الاصطناعي يؤثر في آراء الناخبين لأن الرسالة تكون موجهة ودقيقة لمجموعة معروفة من الناخبين.

خطورة على الانتخابات من الذكاء الاصطناعي

وأضاف “بانافع”، خلال مداخلته ببرنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 16 ولاية في الولايات المتحدة بشكل منفرد طبقوا قوانين في 2024 لمنع استخدام الذكاء الاصطناعي السيئ في الانتخابات، وبقية الولايات ما زالت تحاول كتابة القوانين وهناك خطورة حقيقية على الانتخابات من الذكاء الاصطناعي.

وتابع أنه قبل نحو شهر حملة دونالد ترامب نشرت فيديو من خلال تزييف عميق لكل واحد من منافسيه يشتم نفسه وبطريقة مقنعة للغاية، ويمكن للذكاء الاصطناعي في 10 ثوانٍ أن يأخذ صوتك وصورتك ويمكنه التحدث ويمكن كتابتها ونطقها بشكل مباشر.

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