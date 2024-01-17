لماذا صدقت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟.. خبير أبراج يحلل الأسباب

قال الدكتور أحمد شاهين، خبير علم الفلك والأبراج، إن موضوع النبوءة فى علم الفلك صحيح، مشيرا إلى أن هناك ما يسمي بتوقعات الأبراج وعلم الأرقام.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، ما قام الفنان أحمد العوضي بكتابته على مواقع التواصل الإجتماعي “كذب المنجمون ولو صدفوا”، قال الدكتور أحمد شاهين، خبير علم الفلك والأبراج: “أنا متأكد مليون المئة أنه مؤمن بهذا الأمر.. وهكذا الناس ولكنهم يحاولون قطع الشر عنهم من خلال عدم الإيمان بهذا الأمر”.

وعن انفصال الفنان أحمد العوضي بالفنانة ياسمين عبد العزيز، عقب الدكتور أحمد شاهين، خبير علم الفلك والأبراج: “لو رأينا توافقات الأبراج سنجد أن الأمر صحيح.. لأن أحمد العوضي مواليد القوس وياسمين عبد العزيز الجدي.. ولا يوجد أى توافق تماما بينهم.. حيث ان العوضي يحب المرح والخروج بينما ياسمين على عكس المتوقع كتومة جدا ومتحفظة.. وبالتالي كان من البداية الأثنين لا يليقون ببعضهم من البداية.. نفس الأمر مع علم الأرقام نجد الرقم 8 والذى يطلق رقم الخوف والهموم والمشاكل والطلاق”.