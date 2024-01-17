هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

علق الناقد الفني طارق الشناوي على خبر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي والذي أعلن عنه الثنائي أمس.

العوضي وياسمين

سبب طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز

وقال الشناوي، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، إن فرض النجوم لتفاصيل حياتهم على المشاع للجمهور يرفع حاجب الخصوصية عنهما.

وأوضح أن الزواج والطلاق شيء عادي يحدث في الحياة عمومًا، ولكن كما كان الإعلان عن الحب عالي الصوت، فمن الحق الناس أن تتساءل وتتعجب بشأن الطلاق.

وأشار إلى تصريح عالمة الفلك والأبراج ليلي عبداللطيف عن انفصال ياسمين عبدالعزيز من زوجها أحمد العوضي في العام 2024، ونفي العوضي هذا الأمر.

وتابع: هنلاحظ في إعلان ياسمين عبدالعزيز بالطلاق على السوشيال ميديا أنها قالت الطلاق الرسمي، كلمة الرسمي لازم نتأملها، رسمي معناها إنك عايز تقول كان فيه شبه انفصال، وبكده تأكد هذا الانفصال.

من الذي طلب الانفصال؟

وأكمل الشناوي، أن تهنئة العوضي لياسمين بعيد ميلادها لم يكن قرينة قوية، ممكن يكون قد بدأ بإصرار ياسمين على طلب الطلاق، غالبًا هي طبعًا اللي طلبت، وأحمد كان بيحاول بقدر المستطاع يصالحها حتى اللحظة الأخيرة.

واستطرد، "وبدليل إنها نزلت خبر إعلان الطلاق الأول، وهو بعد كده كتب الخبر، هو كان بيهنيها في تفسيري عشان تتراجع عن الطلاق".

العوضي وياسمين

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وأشار الشناوي إلى تصريحاته السابقة بضرورة وجود "طلاق فني" بين الثنائي، لأن ياسمين عبدالعزيز تخسر من هذا الارتباط الفني.

وأضاف: "العوضي خد مساحات كتير بسببها، ياسمين إديته دفعة قوية في التليفزيون، واسمها بيبيع، فبدأ الجمهور يعرفه، ياسمين إديته بكل حب، أنا قلت قبل كده إنها إديته أكثر من اللي إديته فاتن حمامة لعمر الشريف".