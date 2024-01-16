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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح

أثار حساب منتخب مصر على تويتر حالة من الجدل، مؤخرا، بعد حذفه تغريدة عن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب مباراة المنتخب الأخيرة.. فما القصة؟

يذكر أن منتخب مصر قد سقط في فخ التعادل مع نظيره موزمبيق 2-2 في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، أول أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

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نتيجة مباراة مصر وموزمبيق 

جاءت مباراة مصر وموزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تقام في كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

سجل هدفي منتخب مصر، مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ومحمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.

فيما نجح منتخب موزمبيق في مفاجأة غير متوقعة من إحراز هدفين في أقل من دقيقتين، الأول في الدقيقة 55 عن طريق ويتي، والثاني في الدقيقة 57 بأقدام كليسيو باكوى من انفراد كامل بمحمد الشنأوى بعد خطأ دفاعى من أحمد حجازى.

لماذا حذف المنتخب تغريدة صلاح؟

نشر حساب منتخب مصر على موقع «X» (تويتر سابقا)، صورة احتفالا بتحقيق محمد صلاح، قائد المنتخب رقما قياسيا بعد تسجيله هدف التعادل في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء، بتعليق: «أول لاعب في تاريخ مصر يسجل في 4 نسخ مختلفة من أمم أفريقيا».

لم تستمر تغريدة صلاح طويلا فسرعان ما حذف حساب منتخب مصر، التغريدة بعد دقائق قليلة من نشرها، وذلك بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له القائمين على الحساب بسبب نشر التغريدة عقب تعادل المنتخب مباشرة، الأمر الذي رآه الكثيرين توقيت غير مناسب للاحتفال.

اضطر القائمين على حساب منتخب مصر على موقع إكس، إلى حذف التغريدة بعد هجوم الجماهير المصرية عليهم، وذلك بعد النتيجة المفاجئة والمخيبة للآمال التي تعرض لها منتخب مصر في مستهل مشواره في كأس أمم أفريقيا.

لم تكن هذه النتيجة المفاجئة الوحيدة بالمجموعة الثانية، حيث حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على منتخب غانا بهدفين مقابل هدف وحيد ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية ويعقد حسابات باقي فرق المجموعة.

مباراة منتخب مصر المقبلة

يتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية التي تضم إلى جواره منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في المباراة القادمة مع غانا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغاني، يوم الخميس القادم الموافق 18 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

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