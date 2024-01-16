سيد معوض يكشف حقيقة خلافه مع بركات.. ومدحت شلبي يسخر من فيتوريا | أهم أخبار الرياضة

كشف سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس خلافه مع محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

سيد معوض

تفاصيل خلاف سيد معوض ومحمد بركات

وقال سيد معوض، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "خلافي مع محمد بركات ليس بسبب عدم تعييني في أي من المنتخبات الوطنية"، مؤكدًا: "كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح".

وأوضح: "مفيش قصة للخلاف بيني وبين بركات، أنا اتسألت سؤال في أحد البرامج التليفزيونية (بركات، صاحبك دلوقتي)، أنا قولت لأ".

واختتم سيد معوض تصريحاته قائلًا: "بركات، كان صاحبي قبل كده، ولكن دلوقتي لأ".

مدحت شلبي يسخر من فيتوريا

سخر الإعلامي مدحت شلبي، من اختيارات، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، حصل على جائزة أفضل لاعب أمس من “ذا بيست”.

وقال مدحت شلبي، في برنامجه عبر قناة "mbc مصر": "كان فيه أمس اختيارات ذا بيست للأفضل في العالم وخد الجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومحمد صلاح غاب عن التشكيل الأفضل للأسف طبعا".

مدحت شلبي

وأضاف: "وفيه نكتة عاوز أقولها، الأول هقول اختيارات محمد صلاح للجائزة، الأول ميسي، وبعده كيفين دي بروين والثالث هالاند رغم إنه المنافس بتاعه".

وأكمل: "شوف بقى فيتوريا اختار مين، ابن بلده برناردو سيلفا، أفضل لاعب مش عارف ازاي، يا راجل ده المدرب الماتش اللي فات طلعه بين الشوطين، واختار ميسي رقم اثنين ومبابي رقم ثلاثة، ومش عارف بقى يعني هو جبر بخاطر ابن بلده ولاإيهه".

موعد مباراة منتخب مصر وغانا فى كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة غانا فى العاشرة مساء الخميس المقبل على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام غانا

وتنقل قنوات beIN SPORTS مباراة مصر وغانا الخميس المقبل في كأس الأمم الأفريقية.