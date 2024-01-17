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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تهاني مخلوطة بالطلاق|ماذا قال الفنانون لـ ياسمين عبد العزيز بعد الانفصال عن العوضي؟

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

تصدر خبر طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز الأكثر تداولًا عبر مواقع السوشيال ميديا وبين جمهورهما، فنحن نتحدث عن ثنائي فني هو الأشهر في الوسط الفني، وكثيرًا ما ضرب بهما المثل في الحب والتفاهم والتجانس.

طلاق العوضي وياسمين 

إسعاد يونس تهنئ ياسمين عبد العزيز

حاولت الفنانة إسعاد يونس أن تسحب البساط عن هذا الترند السيئ وهو ترند الانفصال، وهنأت ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها.

نشرت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس منشورًا نصه: "النهاردة عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز، كل سنة وإنتي طيبة يا سو".

وأثار هذا التصرف حيرة بعض  متابعيها، لتهنئتها بعيد ميلادها بعد إعلانها انفصالها عن العوضي.

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بدرية طلبة تهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها

عبر صفحتها على إنستجرام، نشرت الفنانة بدرية طلبة منشورًا نصه: "العمر كله يا حلوة ربنا يحفظك ويحميكي، عيد ميلاد القمر".

خالد سرحان يهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها

وعبر صفحته على موقع الفيسبوك، نشر الفنان خالد سرحان صورته مع ياسمين عبدالعزيز وعلق قائلاً: "كل سنة وإنتي طيبة يا ياسمين".

ياسمين والعوضي 

من الذي طلب الانفصال؟

وأكمل طارق الشناوي، في تصريحات إعلامية، أن تهنئة العوضي لياسمين بعيد ميلادها لم يكن قرينة قوية، ممكن يكون قد بدأ بإصرار ياسمين على طلب الطلاق، غالبًا هي طبعًا اللي طلبت، وأحمد كان بيحاول بقدر المستطاع يصالحها حتى اللحظة الأخيرة.

واستطرد الشناوي، "وبدليل إنها نزلت خبر إعلان الطلاق الأول، وهو بعد كده كتب الخبر، هو كان بيهنيها في تفسيري عشان تتراجع عن الطلاق".

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وأشار الشناوي إلى تصريحاته السابقة بضرورة وجود "طلاق فني" بين الثنائي، لأن ياسمين عبدالعزيز تخسر من هذا الارتباط الفني.

وأضاف: "العوضي خد مساحات كتير بسببها، ياسمين إديته دفعة قوية في التليفزيون، واسمها بيبيع، فبدأ الجمهور يعرفه، ياسمين إديته بكل حب، أنا قلت قبل كده إنها إديته أكثر من اللي إديته فاتن حمامة لعمر الشريف".

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