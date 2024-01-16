4 لاعبين سوبر.. صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي الحالي

صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي.. يسعى الزمالك إلى حسم عدد من الصفقات السوبر خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق، خاصة في ظل رحيل الكثير من اللاعبين.. فما هي هذه الصفقات؟

يذكر أن الزمالك لم يتعاقد مع أي لاعب منذ شهر يناير الماضي، بسبب أزمة القيد التي منعت الفريق من انتداب أي لاعبين خلال الفترة الطويلة الماضية، إلا أن النادي على أعتاب حل أزمة القيد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ما صفقات الزمالك الجديدة؟

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، اقترب مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة الكابتن حسين لبيب من حسم 4 صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، أبرزها التعاقد مع ناصر ماهر، حيث أنهى مسئولو النادي الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للفريق ويتبقى حسم الصفقة مع إدارة مودرن فيوتشر.

حصل الزمالك أيضا، على توقيع محمد شحاتة لاعب خط وسط طلائع الجيش، تمهيدًا للتعاقد معه في يناير الحالي، ويتبقى فقط الحصول على الموافقة النهائية من إدارة ناديه، كما حصل الفارس الأبيض على موافقة محمود صابر لاعب وسط بيراميدز، للانتقال إلى الفريق في يناير الحالي.

ويسعى الزمالك خلال الفترة الحالية إلى حسم الصفقات السابقة بشكل نهائي، على أن يتم الإعلان عنها عقب حل أزمة القيد مباشرة.

التعاقد مع مهاجم أفريقي

كما يسعى مجلس إدارة الزمالك إلى التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي في دوريات شمال أفريقيا، لكن لم يتم وضع اسم محدد حتى الآن، حيث يفاضل نادي الزمالك بين أكثر من مهاجم من داخل القارة السمراء.

من جانبه، أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة، في تصريحات تلفزيونية أن هناك تفكيرا من جانب النادي لضم المهاجم السنغالي أليو بادجي، حيث تتوافر رغبة من جانب الزمالك للتعاقد مع المهاجم صاحب الـ26 عامًا فى فترة الانتقالات الشتوية.

ويمتلك اللاعب أليو بادجي مهاجم الأهلي السابق، عقدًا مع بوردو الفرنسي حتى صيف 2026، حيث يقف المقابل المادي عقبة أمام نادي الزمالك للتعاقد مع بادجي، وتخشى إدارة القلعة البيضاء من مغالاة نادى بوردو للتخلى عن اللاعب.

مباريات الزمالك المقبلة

ويخوض الفريق الأول بنادي الزمالك مباراة ودية، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الشباب الكويتي قبل السفر إلى دولة الإمارات الشقيقة.

ويستعد نادي الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بمدينة أبو ظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة من يوم 18 وحتى 24 يناير الحالي، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدما سيشارك نادي الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من يوم 26 وحتى 28 يناير الجاري، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد «آل مكتوم».