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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفريق أعلنها رسميا.. هل ينتقل مهاجم الأهلي السابق إلى الزمالك؟

صدى البلد

ارتبط اسم المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب فريق بوردو الفرنسى ومهاجم الأهلى الأسبق، بالانتقال إلى فريق الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.. فما القصة؟

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، يسعى لحل أزمة القيد التي يعاني منها الفريق حاليا وتمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد خلال الميركاتو.

هل ينتقل بادجي إلى الزمالك؟

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، يجهز فريق الكشافة بالزمالك في الفترة الحالية تقرير كامل عن أليو بادجي، بعد عرضه على مسئولى القلعة البيضاء للتعاقد معه فى الميركاتو الشتوى.

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من جانبه، أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة، في تصريحات تلفزيونية أن هناك تفكيرا من جانب النادي لضم المهاجم السنغالي أليو بادجي معروض على إدارة ناديه، حيث تتوافر رغبة من جانب الزمالك للتعاقد مع المهاجم صاحب الـ26 عامًا فى فترة الانتقالات الشتوية.

ويمتلك اللاعب أليو بادجي عقدًا مع بوردو حتى صيف 2026، حيث يقف المقابل المادي عقبة أمام نادي الزمالك للتعاقد مع بادجي، وتخشى إدارة القلعة اليضاء من مغالاة نادى بوردو الفرنسى للتخلى عن اللاعب.

يأتي ذلك فى ظل الأزمة المالية التي يعانى منها النادى حاليا بسبب الديون المتراكمة والتي تسببت فى إيقاف القيد.

أرقام أليو بادجي مع الأهلي

يذكر أن المهاجم السنغالي أليو بادجي، كانت لديه تجربة في الدوري المصري مع القلعة الحمراء حيث شارك اللاعب مع الأهلي فى 25 مباراة منذ التعاقد معه.

وتعاقد الأهلي مع بادجي قادما من صفوف فريق رابيد فيينا النمساوى فى يناير 2020، ليسجل أربعة أهداف ويصنع 8 أهداف حاسمة، قبل أن يرحل ويواصل التألق مع بوردو.

تفاصيل أزمة القيد بالزمالك

يفصل نادي الزمالك خطوة واحدة عن حل أزمة القيد في الميركاتو الشتوي الحالي، ليتمكن بعدها النادي من التعاقد مع صفقات جديدة، حيث أعلن مسئولو الزمالك، بشكل رسمي، حل 12 قضية تسببت في إيقاف القيد داخل القلعة البيضاء من أصل 14.

ويتبقى قضيتان فقط لإسدال الستار عن هذا الملف بشكل رسمي، حيث تتمثل القضية الأولى في مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بسبب غرامة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق والبالغة مليون ونصف المليون دولار.

أما الثانية والأخيرة تتمثل في مستحقات نادي كاركاس الفنزويلي المتبيقة من انتقال البنينى سامسون إلى الفريق.

من ناحية أخرى، يستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

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الفريق أعلنها رسميا.. هل ينتقل مهاجم الأهلي السابق إلى الزمالك؟


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