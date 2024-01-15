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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح وساديو ماني الصراع مستمر.. السنغالي يتفوق على الفرعون برقم قاري

محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني

تفوق ساديو ماني قائد السنغال، على نجم منتخب مصر محمد صلاح، في إحصائية تهديفية بكأس أمم أفريقيا.

وصنع ماني هدفا لزميله بابي جايي في مرمى جامبيا، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للنسخة الجارية في كوت ديفوار.

ورفع ماني رصيده من المساهمات التهديفية في كأس أفريقيا إلى 12، تشمل 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

وحسب شبكة "أوبتا"، المتخصصة في الإحصائيات، فإن ماني يتفوق على كل لاعبي كأس أمم أفريقيا، منذ أول مشاركة له في نسخة 2015.

وتفوق نجم النصر السعودي على صلاح، زميله السابق في ليفربول، والكاميروني فينسنت أبوبكر مهاجم منتخب الكاميرون، ولكل منهما 11 مساهمة تهديفية في البطولة القارية.

وسجل صلاح 7 أهداف وصنع 4 لزملائه، فيما أحرز أبوبكر 9 أهداف وصنع هدفين.

وكان صلاح سجل هدفا لمنتخب مصر ضد موزمبيق في تعادل الفريقين 2-2 مساء أمس الأحد، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثانية من النسخة الجارية.

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