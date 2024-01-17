خبير أبراج يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مباراة مصر وغانا.. غدا

تنبأ الدكتور أحمد شاهين، خبير علم الفلك والأبراج، بنتيجة مباراة مصر وغانا المقرر إقامتها غدا في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وقال: “إنه في مباراة موزمبيق ومصر توقع التعادل وبالفعل تم هذا الأمر.. وأتوقع نفس الأمر تماما والموضوع أقرب للتعادل.. ومن الممكن غانا تفوز غدا”.

وعن إنفصال الفنان أحمد العوضي بالفنانة ياسمين عبد العزيز، عقب الدكتور أحمد شاهين، خبير علم الفلك والأبراج: “لو رأينا توافقات الأبراج سنجد أن الأمر صحيح.. لأن أحمد العوضي مواليد القوس وياسمين عبد العزيز الجدي.. ولا يوجد أى توافق تماما بينهم.. حيث ان العوضي يحب المرح والخروج بينما ياسمين على عكس المتوقع كتومة جدا ومتحفظة.. وبالتالي كان من البداية الأثنين لا يليقون ببعضهم من البداية.. نفس الأمر مع علم الأرقام نجد الرقم 8 والذى يطلق رقم الخوف والهموم والمشاكل والطلاق”.