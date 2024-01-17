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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 10 أشهر من وفاتها.. وصية عمة "الأميرة ديانا" تتضمن قرارًا صادمًا| تفاصيل

بعد 10أشهر من وفاتها..
بعد 10أشهر من وفاتها.. تركت عمة "الأميرة ديانا" وصية غامضة

عاشت ماري روش، عمة الأميرة ديانا، حياة رائعة وتزوجت ثلاث مرات، وحلقت فوق جبال الهيمالايا، وتحدثت عن رأيها بصراحة تتجاوز تمامًا أقرانها الأرستقراطيين. الآن، بعد مرور عشرة أشهر على وفاتها عن عمر يناهز 88 عاماً، تركت العمة وصية غامضة نُشرت للتو. 

ورغم أن ماري لم تترك ثروة هائلة حيث إنه بعد دفع الضرائب والتكاليف الأخرى، بلغ إجمالي ممتلكاتها 425.983 جنيهًا إسترلينيًا - وهو مبلغ متواضع للغاية بالنسبة لامرأة كانت تمتلك، في مرحلة ما، شركة طيران تنقل الركاب في رحلات سفاري حول كينيا. 

أغلى منزل في لندن

كما أنها في وقت مبكر من القرن الأول من زيجاتها الثلاث، اشترت منزلاً في ويلتون كريسنت، بلجرافيا، وهو دائمًا أحد أغلى المنازل في لندن، حيث تم بيع المنازل اليوم بأكثر من 20 مليون جنيه إسترليني.

ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن ماري قررت عدم ترك أي شيء لاثنين من أطفالها الأربعة. وبدلاً من ذلك، اشترطت أن يتم تقاسم ممتلكاتها بالتساوي بين الكبرى من بناتها الثلاث (ألكسندرا) ونجلها الوحيد (إدوارد)، وفقًا لصحيفة الديلي ميل.

وتم حذف الابنتين الأصغر سنا، أنطونيا - المعروفة باسم أنيا - وجو. 

وحتى وقت قريب، عاش كلاهما بشكل متواضع في فروم، سومرست. لا تزال جو هناك، في منزل يقع في عقار سكني يعود إلى الثمانينيات، اشترته مقابل 170 ألف جنيه إسترليني في عام 2016. وكانت أنيا تعيش في عقار مجاور ولكن يبدو أنها باعته بمبلغ 220 ألف جنيه إسترليني في عام 2020.

وعلق نجلها إدوارد على هذا القرار قائلاً: "أعطت والدتي أشياء مختلفة لأخواتي في أوقات مختلفة، ومن أجل العدالة، انتهى الأمر بهذا القرار".

ماري روش عمة الأميرة ديانا وصية غامضة لندن ألكسندرا ادوارد

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