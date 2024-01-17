الأمم المتحدة: نعمل على إدخال أكبر كم ممكن من المساعدات لسكان قطاع غزة

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية "سيجارد كاج" أكدت أنها ستعمل على إدخال أكبر كم ممكن من المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

وأضافت فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، أن سيجارد كاج قدمت كل التقدير لجمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك للجهد الكبير في تجهيز هذا الكم كم المساعدات لقطاع غزة.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” لقطات للحظة الوصول، وقالت القناة إن سيجريد كاخ، كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة، تأتي لـ القاهرة لـ التنسيق مع مصر من أجل إدخال جميع المساعدات لـ قطاع غزة، ولا يوجد أي عراقيل في دخول المساعدات.

دور الهلال الأحمر المصري

وأفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، بأن كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة استمعت لشرح تفصيلي لدور الهلال الأحمر المصري في تجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.



