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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال القافلة الطبية المجانية بقرى البشندي في الوادي الجديد

قافله طبيه
قافله طبيه

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، انطلاق القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، بقرى البشندي بمركز بلاط، والتى تستمر لمدة يومين.

وقال وكيل الوزارة إن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

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