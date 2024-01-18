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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجربة فريدة وشواطئ ساحرة..ازدياد إقبال المصريين على الغردقة خلال إجازة نصف العام

مدينة الغردقة
مدينة الغردقة

يتجه العديد من المصريين نحو مدينة الغردقة، مع بداية إجازة نصف العام الدراسي، للاستمتاع بسحرها الفريد وتنوع خيارات الترفيه، تقدم الغردقة تجربة فريدة للزوار، سواء كانوا من السكان المحليين أو الزوار العرب والأجانب.

الإقامة الفاخرة

وتتألق الغردقة بأكثر من 170 فندقًا ومنتجعًا سياحيًا، بدءًا من الفنادق العادية حتى الخمس نجوم. يتميز منتجع الجونة في شمال المدينة ببنيته التحتية المتكاملة ووجود مجموعة من الملاعب الرياضية.

 شواطئ ساحرة

وتمتد الشواطئ على طول سواحل الغردقة، وتتنوع بين الشواطئ العامة والخاصة، مع أبرزها شواطئ لاكازا وفلفلة والأحياء، ويُعَدّ نادي العائلات خيارًا مميزًا للتنزه برسوم دخول معقولة.

مزارات سياحية رائعة

ويشتمل المدينة على مجموعة من الأماكن التي تعتبر وجهات رائعة للتنزه، مثل ممشى شيري، وممشى النصر، والممشى السياحي، إلى جانب كورنيش ميريت وممشى الأحياء. تمتاز منطقة المارينا بتواجدها كوجهة رائدة حيث يتواجد بها مجموعة من اليخوت العالمية، مما يجعلها واحدة من أفضل الأماكن للاستمتاع بالتنزه مجانًا.

تضفي الأماكن الترفيهية الأخرى سحرًا إضافيًا على الرحلة، بما في ذلك ميني بارك إيجبت، وبيت الدولفين والأكواريوم، ومعهد علوم البحار، ومتحف الرمال. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الرحلات البحرية فرصة للاستمتاع بالمحيط واستكشاف الجزر والمحميات الطبيعية المدهشة. تتفاوت أسعار الرحلات البحرية بين 300 جنيه و1500 جنيه تبعًا للوجهة والمحتويات المقدمة في المحمية.

 تسوق متنوع

وتتيح المدينة فرصة للتسوق في مولات تجارية كبرى، مثل سينزو مول وكارفور الممشى السياحي، مع توفير تجربة تسوق ممتعة.

 وسائل النقل والمغامرة

وتعتمد وسائل النقل في الغردقة على الشركات الخاصة مثل الجوباص والهاي جيت والسوبر جيت، مع توفير رحلات إلى القاهرة وأماكن أخرى.
تمنح الغردقة زوارها فرصة استكشاف جمالها الساحر والاستمتاع بإجازة نصف العام في إحدى أفضل المدن الساحلية في مصر.

 

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