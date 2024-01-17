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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية اليوناني عن هجمات الحوثيين: أمر غير مقبول وضد القانون الدولي

وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس

أعرب وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس، عن قلق اليونان بشأن ضربات الحوثيين.

وقال "جيرابتريتيس"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الأعمال العدائية في البحر الأحمر تؤثر على أمن وسلامة الرحلات البحرية، والتجارة الدولية، ما يثير القلق بشكل خاص.

وأضاف أن قوى العمل موجودة لمنع أي أعمال عدائية أو هجمات ضد الأسطول التجاري، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول وهو ضد القانون الدولي فيما يخص البحار.

وتابع: “لهذا السبب علينا أن نتسم باليقظة وألا ندعو إلى أي نوع من العدوان والاعتداءات، ونحن بحاجة لإنشاء قنوات حوار لمنع كل هذه الانتهاكات للقانون الدولي”.

وأوضح أن مصر هي الطرف الرئيسي المعني نتيجة لملكيتها لقناة السويس، مشددا على الحاجة للتعامل معا لإدراكهم للعواقب الإنسانية والمالية التي من الممكن أن تحدث حالة من الانتشار الواسع للاعتداءات بالبحر الأحمر، ما سيؤثر على العالم ككل. 

تحالف قوي 

واختتم: “نحن بحاجة إلى تواجد تحالف قوي من الأمم لمناقشة الموقف، ثم قرار صدر من مجلس الأمن في هذا الصدد”. 

وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس اليونان ضربات الحوثيين سامح شكري البحر الأحمر القانون الدولي الأسطول التجاري قناة السويس

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