محافظ الدقهلية يعتمد مشروع تخطيط الواجهة المائية لمدينة المطرية

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم، الأربعاء، المخطط التفصيلي لمشروع تخطيط الواجهة المائية لمدينة المطرية، بحضور باسم الشريف، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، ومها صبري، مدير عام التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المشروع يتم تنفيذه من خلال تنفيذ التخطيط التفصيلي لـ 9 قطع أراضٍ مكتسبة من إنشاء الحزام الآمن لبحيرة المنزلة، مشيرا إلي أن رئيس الجمهورية أمر بإعادة تأهيل وتطوير كافة البحيرات لتنمية الثروة السمكية، وتوفير فرص عمل للشباب، وإقامة مشروعات قومية علي البحيرات لخدمة الصيادين والمواطنين، وخلق متنفس ترفيهي علي هذه البحيرات.

وأوضح المحافظ، أن الهدف من المشروع هو إنشاء مشروعات تنموية خدمية استثمارية لخدمة أبناء مراكز المطرية والمنزلة والجمالية، وهذه المشروعات عبارة عن (إنشاء كورنيش علي البحيرة بطول 3 كيلو متر - انشاء مرسي لمراكب الصيد - إنشاء محطة لتموين السيارات - إنشاء سوق حضاري للاسماك والخضار والفاكهة - إنشاء مجمع مواقف - انشاء مناطق ترفيهية ومسطحات خضراء - انشاء ورش لصناعة مراكب الصيد - انشاء مصانع ثلج - انشاء مصانع لمستلزمات الصيد بكافة أنواعها).

وأشار "مختار"، إلى أن المشروع يساهم في خلق فرص عمل للشباب سواء داخل البحيرة من خلال ممارسة مهنة الصيد أو من خلال العمل في المشروعات الخدمية التي سيتم إنشاؤها، إضافة إلى توفير فرص استثمارية للمستثمرين الراغبين في إقامة استثمارات حقيقة بالشراكة مع الدولة للدفع بعجلة الإنتاج لخدمة الصيادين.

ونوه بأنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية علي المستثمرين بنظام الشراكة وحق الانتفاع لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع المستثمرين علي الاستثمارات في مجال التصنيع، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تمكين الصيادين اقتصاديا، والنهوض بأسرهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسر والأفراد في هذا المجتمع المحلي وتمكينهم اقتصاديا.

وثمّن دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز حماية وتنمية البحيرات على الاهتمام البالغ بتنمية وتطوير بحيرة المنزلة من أجل توفير كافة الخدمات لأبناء المراكز المطلة على البحيرة وهم مراكز المطرية والمنزلة والجمالية.

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