رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري، رقم 32 لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.

بدأ المجلس بقراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة لـ وفاء عبد المقصود - أستاذ الجرافيك المساعد بكلية الفنون الجميلة، ورئيس قسم الجرافيك السابق، وزوجة الأستاذ الدكتور يوسف محمود - عميد الكلية السابق.



وتناول الاجتماع خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات والخاص بتشكيل لجنة مشتركة بين الجامعات الحكومية المصرية لوضع ضوابط واشتراطات التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة لتحقيق التطبيق الفعلى لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 م .

وكما تناول الاجتماع خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات والخاص بإعداد معايير مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024م والجدول الزمني لإجراء المسابقة وطلب إطلاق المسابقة.

ووافق أعضاء المجلس على إقامة كلية الفنون الجميلة لمعرض " السيريالية فى الأقصر " فى الفترة من 29/1/2024م حتى 31/1/2024 م وذلك بمشاركة فنانين مصريين وفنانة فرنسية.

وكما وافق أعضاء المجلس على إقامة صالون الجنوب الدولي السابع على أن يقام الخميس الموافق 18/4/2024 م .