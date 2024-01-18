المجمع الصناعى بالبغدادي.. أولى خطوات الأقصر على طريق الصناعة والمستقبل الجديد |شاهد

طفرة فى المجال الصناعى تشهدها محافظة الاقصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السبسي رئيس الجمهورية ، قالمدينة الاثرية اصبحت ايضا على خطى المدن الصناعية بأنشاء اول مجمع صناعى بقرية البغدادى .

يقول المهندس أشرف الحساني، مدير المجمع الصناعى بالبغدادى ، ان المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي مخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، يقع المجمع الصناعي على مساحة 48,5 فدان 203.700 م2

- مساحة المشروع 49.17 فدان تقريبا ، بعدد وحدات بالمجمع 206 وحدة (هنجر) ، مشيرا الى ان المساحة الكلية للوحدة (نموذج أ:432م2 – نموذج ب: 384م2 ) بتكلفة قدرها 816 مليون جنيه



اوضح “ الحسانى ” انه تم تنفيذ المجمع من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة الأشغال العسكرية بنسبة تنفيذ 100% وتم التسليم لعدد 140 وحدة ، منهم 38 وحدة تعمل وتنتج فى مجال الأغذية الخفيفة ، والصناعات الهندسية ، وصناعة الجلود ، والكيماويات و 3 وحدات تشغيل تجريبى بالاضافة الى 3 وحدات تحت التسليم وعدد 46 وحدات جارى إصدار محاضر الإستلام و باقى 30 وحدة (قطاع غذائى + غزل ونسيج )



إضاف “ الحسانى ” هناك أيضا المنطقة الصناعية و تقام المنطقة الصناعية على مساحة 311 فدان وتخدم المشروعات الصناعية المتوسطة وصغيرة الحجم بعدد 358 قطعةو تحتوي المنطقة علي الأنشطة عديدة هى مواد بناء – مشروعات غذائية – مشروعات كهربائية واليكترونية – مشروعات دوائية و 20 قطعه مخصصة للمعارض .

والمصانع التى تم تخصيصها وتسليمها هى 106 مصنع و المصانع التى تم تشغيلها وتعمل فعليا عددها 21 مصنع و 22 قيد التشغيل والباقى حصلوا على رخصة البناء وشرعوا بأعمال البناء

وتابع قائلا ان الموقف التنفيذى للمنطقة من كهرباء 30% و مياه 90% و طرق 90% تمهيد بدون رصف وصرف صحى 95% شبكة الإنحدار الداخلية و محطة رفع