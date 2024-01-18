عوف: 15301 رقم هيئة الدواء ويجب التواصل معها حال وجود نقص عقاقير

اكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن 15301 رقم هيئة الدواء ويجب التواصل معها في حالة وجود نقص في الأدوية لترشيح بديل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن سبب تراجع كميات الأدوية في الأسواق يرجع إلى حرص الأطباء على كتابة أدوية معينة لشركات واحدة، إضافة إلى عدم قبول المواطن ببدائل تلك الأدوية.

وتابع الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن الأدوية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة متوسط زيادتها تراوح بين 10 و15%، مؤكدًا أن البدائل موجودة رغم ارتفاع سعر الدولار.